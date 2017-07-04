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      Проектирование проспекта Калашникова в Ижевске хотят передать федеральной компании

      09:38, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      09:38, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
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      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#дорога
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      Причина принятия такого решения – высокая сложность проекта.

      Ижевск. Удмуртия. Проектирование проспекта Калашникова хотят передать федеральной компании. Сделают это из-за высокой сложности проекта, сообщил журналистам врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      «Поскольку проект сложный, мы даже сейчас идем на то, что те средства, которые выделены на проектирование, остановим работу по ним, и будем, скорее всего, обращаться к проектировщикам федеральным. Потому что коллеги не без оснований говорят о том, что должна быть развязка с улицей Союзная, сколько полос будет в каждом направлении: пять, шесть. Роман Владимирович Старовойт (глава Росавтодора – прим.ред.) и так удивился: сколько полос у вас, мы ехали по Удмуртской. Надо ли столько полос? Проект, то, что мы начинаем по нему работу это совершенно однозначно», - сказал Бречалов.

      Ранее стало известно, что как минимум тысячу людей придется расселять при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске.

      Реализация проекта предусматривает четыре этапа:

      - первый: от улицы 40 лет Победы до Союзной;

      - второй: от Удмуртской до 8 Марта;

      - третий: от Совхозной до 40 лет Победы;

      - четвертый: от 8 Марта до Совхозной.

      Реконструировать дорогу будут в преддверие 100-летнего юбилея российского конструктора Михаила Калашникова. По предварительным данным, на это потребуется около 6 млрд рублей. Порядка 2 млрд понадобится на то, чтобы выкупить 400 земельных участков в городе.

      09:38, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      450
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#дорога

       

       

       

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