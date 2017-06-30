Жители домов по улицам Авангардной и Буммашевской в Ижевске остались без горячей воды

Испытания затронут тепловые магистрали на Культбазе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались новые этапы гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», они продлятся до 12 июля.

Испытания затронут тепловые магистрали на Культбазе и улице Буммашевской. В связи с этим без горячей воды останутся дома по следующим адресам:

улица Авангардная, 1, 2, 3, 3-а, 4, 4-б, 5-а, 6, 6-в, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20;

улица Льва Толстого, 7-а, 9, 11;

улица Редукторная, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

улица Репина, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19-а, 21, 21-а, 21-б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35;

улица Софьи Ковалевской, 2, 4, 4-а, 5, 8, 9-а, 10, 11, 12, 14, 16, 16-а, 22;

улица Удмуртская, 304;

улица Шишкина, 1-а, 3.

улица Буммашевская, 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16-а, 25, 25-а, 32, 32-а, 34, 34-а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-а, 50, 58, 58-а, 60, 60-а, 62, 64, 66, 66-а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-б, 94, 96, 96-с;

улица Дзержинского, 18, 18-а, 20, 20-а, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 32-а, 36.