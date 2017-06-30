  • $ 59.09 ↓
  • € 67.5 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жители домов по улицам Авангардной и Буммашевской в Ижевске остались без горячей воды

      12:59, 30 июня, 2017
      Ксения Чернова
      12:59, 30 июня, 2017
      Ксения Чернова
      102
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода
      Фото: Public Domain Pictures
      102
      0

      Испытания затронут тепловые магистрали на Культбазе.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались новые этапы гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», они продлятся до 12 июля.

      Испытания затронут тепловые магистрали на Культбазе и улице Буммашевской. В связи с этим без горячей воды останутся дома по следующим адресам:

      улица Авангардная, 1, 2, 3, 3-а, 4, 4-б, 5-а, 6, 6-в, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20;

      улица Льва Толстого, 7-а, 9, 11;

      улица Редукторная, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

      улица Репина, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19-а, 21, 21-а, 21-б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35;

      улица Софьи Ковалевской, 2, 4, 4-а, 5, 8, 9-а, 10, 11, 12, 14, 16, 16-а, 22;

      улица Удмуртская, 304;

      улица Шишкина, 1-а, 3.

      улица Буммашевская, 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16-а, 25, 25-а, 32, 32-а, 34, 34-а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-а, 50, 58, 58-а, 60, 60-а, 62, 64, 66, 66-а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-б, 94, 96, 96-с;

      улица Дзержинского, 18, 18-а, 20, 20-а, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 32-а, 36.

      12:59, 30 июня, 2017
      Ксения Чернова
      102
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      11628

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      10931
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8065
      08:00, 27 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7631
      14:06, 25 июня, 2017

      Владимир Путин подарил жительнице барака в Ижевске путевку в Сочи

      4707
      18:44, 27 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6476

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2591
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1313
      10:43, 29 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      955
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      740
      15:28, 23 июня, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      916

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      905
      15:54, 24 июня, 2017

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      719
      19:09, 23 июня, 2017

      Мяукающие гепарды произвели фурор в сети

      549
      09:24, 28 июня, 2017

      Мастино наполетано по кличке Марта признана самой уродливой собакой в мире

      523
      18:20, 24 июня, 2017

      Мультимедиа

      Смертельная авария под Ижевском

      Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора «ВКонтакте»

      29 июня, 2017

      Впечатления жительницы барака от визита Путина

      29 июня, 2017