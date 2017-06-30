В Ижевске снесли ларек на остановке «Главпочтамт»

Собственник конструкции проигнорировал решение суда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске принудительно демонтировали ларек на улице Кирова на транспортной остановке «Главпочтамт». Как сообщает пресс-служба управления ФССП, собственник должен был самостоятельно убрать строение, но проигнорировал решение суда.

Требования судебного пристава должник также не торопился исполнять. В результате – принудительный демонтаж, за который придётся заплатить собственнику конструкции.

В сообщении также отмечается, что когда проводился демонтаж, проходившие мимо граждане, произносили: «Наконец-то не будет алкоголиков».

Это уже третий ларек в 2017 году, который демонтируется по решению суда. Отличие состоит только в том, что двое предыдущих собственников выполняли требования исполнительного документа самостоятельно.

На сегодняшний день в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Удмуртии находится ещё 16 решений судов о демонтаже ларьков и остановочных комплексов.