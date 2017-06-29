Росавтодор начал принимать жалобы на дороги Ижевска в «ВКонтакте»

Отвечать на сообщения пользователей соцсети планируется за 48 часов.

Ижевск. Удмуртия. Росавтодор начал принимать жалобы от жителей Ижевска на качество дорог в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, у проекта «Безопасные и качественные дороги» появилась своя страница.

«В открытой группе жители ижевской агломерации могут следить за новостями проекта, задавать волнующие их вопросы о ходе реализации проекта, оставлять комментарии и выкладывать фотографии. Отдельное внимание будет уделено сообщениям, содержащим претензии по качеству дорожных работ», - отмечается в сообщении дорожного ведомства.

Глава регионального Миндортранса Алексей Горбачев отметил, что на сообщения пользователей соцсети планируется отвечать за 48 часов: «Отписаться «вконтакте» намного проще, чем обращаться с жалобой в Минтранс. Поэтому мы считаем, что решение, которое принял Росавтодор, о создании аккаунтов всех 38 агломераций было абсолютно правильным».