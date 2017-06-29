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      Росавтодор начал принимать жалобы на дороги Ижевска в «ВКонтакте»

      15:35, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
      15:35, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
      141
      0
      #интернет\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ВКонтакте\n#соцсети
      141
      0

      Отвечать на сообщения пользователей соцсети планируется за 48 часов.

      Ижевск. Удмуртия. Росавтодор начал принимать жалобы от жителей Ижевска на качество дорог в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, у проекта «Безопасные и качественные дороги» появилась своя страница.

      «В открытой группе жители ижевской агломерации могут следить за новостями проекта, задавать волнующие их вопросы о ходе реализации проекта, оставлять комментарии и выкладывать фотографии. Отдельное внимание будет уделено сообщениям, содержащим претензии по качеству дорожных работ», - отмечается в сообщении дорожного ведомства.

      Глава регионального Миндортранса Алексей Горбачев отметил, что на сообщения пользователей соцсети планируется отвечать за 48 часов: «Отписаться «вконтакте» намного проще, чем обращаться с жалобой в Минтранс. Поэтому мы считаем, что решение, которое принял Росавтодор, о создании аккаунтов всех 38 агломераций было абсолютно правильным».

      15:35, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
      141
      0
      #интернет\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ВКонтакте\n#соцсети

       

       

       

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