По постановлению прокурора МУП «Горсервис» привлекли к административной ответственности.
Ижевск. В Первомайском районе Ижевска ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, по постановлению прокурора МУП «Горсервис» привлекли к административной ответственности.
Свалку обнаружили при проверке жилых домов, расположенных на территории района.
«Так, отсутствовало подготовленное место и мусоросборники для сбора мусора, а также ограждение около места нахождения мусоросборников», - говорится в сообщении.
Из-за этого на переулке Железнодорожном образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов. Каких-либо мер для ее ликвидации не предпринималось.
Кроме штрафа в адрес руководителя организации внесли представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.