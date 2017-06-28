По постановлению прокурора МУП «Горсервис» привлекли к административной ответственности.

Ижевск. В Первомайском районе Ижевска ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, по постановлению прокурора МУП «Горсервис» привлекли к административной ответственности.

Свалку обнаружили при проверке жилых домов, расположенных на территории района.

«Так, отсутствовало подготовленное место и мусоросборники для сбора мусора, а также ограждение около места нахождения мусоросборников», - говорится в сообщении.

Из-за этого на переулке Железнодорожном образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов. Каких-либо мер для ее ликвидации не предпринималось.

Кроме штрафа в адрес руководителя организации внесли представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.