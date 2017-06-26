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      Директор Удмуртских коммунальных систем: нам необходима не только техническая реконструкция

      17:50, 26 июня, 2017
      17:50, 26 июня, 2017
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      #благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС
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      Ярослав Балобанов считает, что изменения, которые сегодня происходят в городе благодаря концессионному соглашению, повысят безопасность и качество жизни потребителей ресурсов.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртские коммунальные системы сегодня активно реализуют свои обязательства, которые они взяли на себя в рамках концессии. Директор ресурсоснабжающей организации Ярослав Балобанов рассказал журналистам какие ремонтные работы сегодня осуществляет компания.

      «Объявлен год годом реконструкции. Во-первых, реконструкция не только с технической точки зрения, но и прежде всего в головах. В головах руководства, сотрудников, рабочих. Это касается и культуры производства, и изменения подхода к нашим клиентам», - сказал Ярослав Балобанов.

      Также он отметил, что сегодня уже делаются шаги в сторону изменений, среди которых важное место занимают надежность и безопасность системы снабжения. В проект «RE:конструкция», которая реализуется впервые, с дополнительными социальными обязательствами со стороны УКС входят три объекта: на улице Родниковая, 9 Января и магистральные сети на улице Нижняя. Всего согласно концессионному соглашению под реконструкцию попадают 149 объектов.

      «Надеюсь, что практика таких мероприятий не остановится этим годом, потому что это важно. И конечно хочется, чтобы житель ждал нас с нашей реконструкцией», - отметил Ярослав Балобанов.

      Реализация программы "RE:конструкция" в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-23.

      В прошлом году согласно тарифному решению в бюджет на ремонт было заложено 300 млн рублей, но по факту получилась другая сумма – 445 млн рублей. Разницу между изначальной суммой и фактической вложила ресурсоснабжающая компания. Что касается техперевооружения и реконструкции то здесь в 2016 году в тарифе было заложено 198 млн рублей, а по факту – около 400 млн рублей.

      «Что произошло после заключения концессии? Тарифное решение на ремонтную программу «Удмуртских коммунальных систем» составляет 309 млн рублей. Уже сейчас из бюджета компании направлено средств на 399 млн рублей. Это только ремонты. <…> Уже сейчас мы имеем плюс 90 млн рублей незабюджетированных в тарифе», - отметил Балобанов.

      Директор УКС о концессии

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-26.

      Таким образом, уже сегодня можно говорить о положительной динамике реализации концессионного соглашения.                                                                                                                                                         

      17:50, 26 июня, 2017
      147
      0
      #благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС

       

       

       

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