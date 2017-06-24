День молодежи в Ижевске: программа мероприятий

Отмечать городской праздник будут два дня, 24 и 25 июня.

Ижевск. Удмуртия. День молодежи празднуют в Ижевске. Спортивные площадки, интерактивные секции, дискотеки, яркий праздник красок – всё это развернется в городе в ближайшие выходные, 24 и 25 июня.

Программа мероприятий:

24 июня

7:00-22:00 - ярмарка «Праздничная» (центральная площадь, набережная Ижевского пруда);

8:00-10:30 - йога (центральная площадь);

9:00-16:00 - пляжный волейбол (центральный городской пляж);

10:00 - культурно-массовое мероприятие «День фитнеса» (парк им. С. Кирова);

10:00 - парад колясок «Ее величество семья» (сквер Победы, у монумента боевой и трудовой славы);

11:00-21:00 - йога (ротонда у дома Правительства).

25 июня

9:00-16:00 - пляжный волейбол (центральный городской пляж);

11:00-22:00 - VII фестиваль современной культуры «Открытый город» (территория за Удмуртским республиканским музеем изобразительных искусств);

11:00-15:00 - акция «Молодежь за ЗОЖ», посвященная международному дню борьбы с наркоманией (центральная площадь, площадка напротив Государственного театра оперы и балета УР);

12:00-16:00 – «Марафон невест» (Летний сад им. М. Горького);

13:00-17:00 - фестиваль по брейк-дансу «Страна талантов» (центральная площадь, площадка у круглого фонтана);

13:00-15:00 - интерактив, танцы, национальные игры, демонстрация национальной одежды, история, музыка (центральная площадь, верхняя площадка у светодиодного экрана);

16:00 - экспозиция «Время и мода» показ моделей (внутренний двор Национального музея УР им. К. Герда);

17:00-22:00 - фестиваль «Краски лета»: фестиваль красок «ИжХоли», красочная дискотека, танцевальный марафон «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов», праздничный концерт, выступление творческих коллективов, фотозоны, интеллектуальные игры, площадка «Теле2», ярмарка «Handmade», акция «ФотоСушка» (центральная площадь, площадка у круглого фонтана);

21:00 (показ - в 22:00) - ночь социальной рекламы, показ работ республиканского конкурса антинаркотической социальной рекламы «Жить в здоровой стране» (киноцентр «Россия»).