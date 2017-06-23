Глава Ижевска Юрий Тюрин сохранил пятую позицию в окружном медиарейтинге

Лидером списка стал мэр Казани Ильсур Метшин.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин занял пятое место из 14 возможных в медиарейтинге мэров столиц субъектов Приволжского федерального округа по итогам мая 2017 года. По сравнению с апрелем, его позиции в списке никак не изменились, сообщает «Медиалогия».

Медиаиндекс Тюрина составил 3 142,1.

Лидерами списка стали: Ильсур Метшин (Казань), Валерий Сараев (Саратов), Дмитрий Самойлов (Пермь). Аутсайдерами оказались Валерий Трофимов (Уфа), Александр Принцев (Йошкар-Ола), Ирина Клементьева (Чебоксары).