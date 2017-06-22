Провал на улице Буммашевской в Ижевске устранят 22 июня

Восстановительные работы на этом участке завершатся до 18:00.

Ижевск. Удмуртия. Провал дорожного покрытия на улице Буммашевской в Ижевске устранят в четверг, 22 июня, до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что о яме, которая проявилась на проезжей части, сообщили ижевчане в социальных сетях.

Позже в ГИБДД прокомментировали, что ограждение провала выставлено с нарушениями: на месте нет предупреждающих дорожных знаков, а также светоотражающих элементов, которые помогают водителям заметить опасный участок ночью.