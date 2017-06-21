Движение транспорта ограничат в Ижевске из-за ремонта нескольких железнодорожных переездов

Работы будут проводиться 22, 27, 29 июня и 6 июля.
Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат сразу на нескольких участках дорог из-за ремонта железнодорожных проездов в Ижевске. Работы будут проводить 22, 27, 29 июня и 6 июля, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
22 июня ремонтировать будут:
- 141 км перегона Ижевск-Заводская (улица Кирпичная), с 23:00 до 5:00 23 июня.
27 июня:
121 км направления Ижевск-Пибаньшур (деревня Люкшудья), с 9:00 до 16:00.
29 июня:
126 км перегона Заводская-Люкшудья (остановочный пункт Воложка), с 9:00 до 16:00;
37 км (улица Красноармейская), с 23:00 до 5:00 30 июня;
39 км (улица Володарского), с 23:00 до 5:00 30 июня.
6 июля:
131 км перегона Заводская-Люкшудья (Соловьевские дачи), с 9:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что железнодорожные переезды в эти же дни закроют в Игринском районе.