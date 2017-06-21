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      Движение транспорта ограничат в Ижевске из-за ремонта нескольких железнодорожных переездов

      10:26, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      10:26, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      172
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#дорога
      Фото: pixabay.com
      172
      0

      Работы будут проводиться 22, 27, 29 июня и 6 июля.

      Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат сразу на нескольких участках дорог из-за ремонта железнодорожных проездов в Ижевске. Работы будут проводить 22, 27, 29 июня и 6 июля, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      22 июня ремонтировать будут:

      - 141 км перегона Ижевск-Заводская (улица Кирпичная), с 23:00 до 5:00 23 июня.

      27 июня:

      121 км направления Ижевск-Пибаньшур (деревня Люкшудья), с 9:00 до 16:00.

      29 июня:

      126 км перегона Заводская-Люкшудья (остановочный пункт Воложка), с 9:00 до 16:00;

      37 км (улица Красноармейская), с 23:00 до 5:00 30 июня;

      39 км (улица Володарского), с 23:00 до 5:00 30 июня.

      6 июля:

      131 км перегона Заводская-Люкшудья (Соловьевские дачи), с 9:00 до 16:00.

      Ранее сообщалось, что железнодорожные переезды в эти же дни закроют в Игринском районе.

      10:26, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      172
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#дорога

       

       

       

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