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      Устройство ливневой канализации на улице Партизанской в Ижевске обойдется в 4,8 млн рублей

      12:53, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      12:53, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      204
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
      204
      0

      Деньги на систему водоотведения выделят из резервного фонда Ижевска.

      Ижевск. Удмуртия. Устройство ливневой канализации на улице Партизанской в Ижевске обойдется бюджету города в 4,8 млн рублей. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, проект уже согласован с местными жителями, а подрядчик готов приступить к выполнению работ.

      Согласно проекту, вдоль дороги на участке от магазина «Магнит» до дома №26 уложат бетонные лотки с уклоном в сторону железнодорожных путей, а от дома №26 до железной дороги – подземную трубу для водостока. В районе железнодорожного переезда установят накопительную емкость с двумя насосами, которые будут перекачивать воду в городскую систему ливневой канализации.

      Деньги на ливневку выделят из резервного фонда Ижевска. Планируется завершить обустройство системы водоотведения к 15 июля. После этого на улице начнут укладывать асфальт.

      «Этот вариант - наиболее оптимальный, он позволит отводить воду с проезжей части, в результате чего новый асфальт на улице Партизанской, который будет уложен после проведения работ по устройству ливневки в рамках программы «Ижевская агломерация», прослужит дольше», - отметил первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.

      Напомним, ранее на улице несколько раз перекрывали движение транспорта из-за состояния дорожного полотна, а ямы на дороге весной 2016 года засыпали даже строительным мусором.

      В сентябре прошлого года начальник управления благоустройства города Сергей Кабанов заявил, что жители сами отказались от ремонта Партизанской, так как на месте нужно было сначала сделать водоотводные каналы. В итоге работы отложили.

      В декабре улица по итогам голосования вошла в список «убитых» дорог. В январе 2017 года было сказано, что проект по водоотведению примут в ближайшие два месяца. Стоимость работ оценили в 120 млн рублей.

      В мае дорожники начали ремонт дороги, но жители высказались против. После этого было решено сделать систему водоотведения по временной схеме.

      12:53, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      204
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

       

       

       

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