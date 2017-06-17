Активисты ОНФ не нашли документов о признании аварийным барака по проезду Чапаева в Ижевске

Ранее жительница дома обратилась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на состояние здания.

Ижевск. Удмуртия. Активисты Общероссийского народного фронта не нашли документов о признании аварийным дома по проезду Чапаева в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ОНФ в Удмуртии, эксперты изучили сайт «Реформа ЖКХ», однако информации о признании дома аварийным и о сроках его расселения там не обнаружили.

«Жители на свои средства провели воду в дом, ежегодно вкладываются в косметический ремонт», - отмечается в сообщении.

Активисты ОНФ побывали в бараке и выяснили, что из-за изношенности несущих конструкций и фундамента дом представляет угрозу для жизни людей и подлежит сносу. По словам жильцов, в стенах щели, в квартирах холодно и сыро, высокая влажность, стены и мебель покрываются плесенью.

«Стены дома выложены из бруса, нижние ярусы которого начали крошиться. Несущие конструкции тоже в неудовлетворительном состоянии. Много замечаний к электропроводке. На чердаке присутствует строительный мусор: земля, опил, все это вкупе представляет угрозу возникновения пожара», - рассказал эксперт ОНФ Артем Кузнецов.

Напомним, ранее жительница дома обратилась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на состояние здания. После этого условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.