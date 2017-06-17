  • $ 57.74 ↑
  • € 64.46 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Активисты ОНФ не нашли документов о признании аварийным барака по проезду Чапаева в Ижевске

      17:21, 17 июня, 2017
      Ксения Чернова
      17:21, 17 июня, 2017
      Ксения Чернова
      1488
      0
      #ЖКХ\n#безопасность\n#Ижевск\n#жилье\n#недвижимость
      Фото: Пресс-служба ОНФ в Удмуртии
      1488
      0

      Ранее жительница дома обратилась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на состояние здания.

      Ижевск. Удмуртия. Активисты Общероссийского народного фронта не нашли документов о признании аварийным дома по проезду Чапаева в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ОНФ в Удмуртии, эксперты изучили сайт «Реформа ЖКХ», однако информации о признании дома аварийным и о сроках его расселения там не обнаружили.

      «Жители на свои средства провели воду в дом, ежегодно вкладываются в косметический ремонт», - отмечается в сообщении.

      Активисты ОНФ побывали в бараке и выяснили, что из-за изношенности несущих конструкций и фундамента дом представляет угрозу для жизни людей и подлежит сносу. По словам жильцов, в стенах щели, в квартирах холодно и сыро, высокая влажность, стены и мебель покрываются плесенью.

      «Стены дома выложены из бруса, нижние ярусы которого начали крошиться. Несущие конструкции тоже в неудовлетворительном состоянии. Много замечаний к электропроводке. На чердаке присутствует строительный мусор: земля, опил, все это вкупе представляет угрозу возникновения пожара», - рассказал эксперт ОНФ Артем Кузнецов.

      Напомним, ранее жительница дома обратилась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на состояние здания. После этого условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

      17:21, 17 июня, 2017
      Ксения Чернова
      1488
      0
      #ЖКХ\n#безопасность\n#Ижевск\n#жилье\n#недвижимость

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5036

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4335
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      3765
      13:02, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3351
      14:48, 14 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3316
      18:26, 18 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      861

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      804
      09:35, 14 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      652
      11:46, 15 июня, 2017

      Житель Владивостока в ходе «прямой линии» пожаловался Путину на сложности с получением «дальневосточного гектара»

      617
      13:59, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      613
      15:33, 15 июня, 2017

      Принцесса Диана страдала булимией и пыталась совершить суицид

      19:12, 13 июня, 2017
      755

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      567
      16:49, 17 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      486
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      473
      18:57, 14 июня, 2017

      Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта

      462
      10:20, 13 июня, 2017

      Мультимедиа

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд