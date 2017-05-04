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      Два детсада, школа и поликлиника по улице Ракетной в Ижевске останутся без тепла

      08:30, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      08:30, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      158
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#тепло\n#теплотрасса\n#испытание
      Фото: @arzik2
      158
      0

      В четверг, 4 мая, в этом районе пройдут испытания теплосетей.

      Ижевск. Удмуртия. Два детсада, школа, поликлиника и несколько домов по улице Ракетной в Ижевске останутся без тепла. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», в четверг, 4 мая, в этом районе пройдут испытания теплосетей.

      Испытание коснется домов по следующим адресам: улица Ракетная 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 30-а, 32, 34, 36, 42.

      Жителям домов необходимо проявить повышенное внимание и осторожность. Опасно приближаться к местам парения; заходить за ограждения и предупреждающие знаки; движение по затопленным улицам и тротуарам; подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

      При обнаружении признаков повреждения коммуникаций нужно покинуть опасную зону и сообщить аварийным службам, диспетчерскую УКС по телефону 93-98-41 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

      08:30, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      158
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#тепло\n#теплотрасса\n#испытание
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