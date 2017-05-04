Два детсада, школа и поликлиника по улице Ракетной в Ижевске останутся без тепла

В четверг, 4 мая, в этом районе пройдут испытания теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. Два детсада, школа, поликлиника и несколько домов по улице Ракетной в Ижевске останутся без тепла. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», в четверг, 4 мая, в этом районе пройдут испытания теплосетей.

Испытание коснется домов по следующим адресам: улица Ракетная 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 30-а, 32, 34, 36, 42.

Жителям домов необходимо проявить повышенное внимание и осторожность. Опасно приближаться к местам парения; заходить за ограждения и предупреждающие знаки; движение по затопленным улицам и тротуарам; подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций нужно покинуть опасную зону и сообщить аварийным службам, диспетчерскую УКС по телефону 93-98-41 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).