В ночь с 11 на 12 мая там проведут ремонт.

Ижевск. Удмуртия. Железнодорожный переезд на улице Маяковского в Ижевске временное закроют в ночь с 11 на 12 мая. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, движение запретят в 23:00 до 5:00.

На 36 км перегона Ижевск – Позимь будут проводиться работы по ремонту переездного настила. Через него буду пропускать только спецтранспорт экстренных служб по мере необходимости. Объезд возможен по улицам Карла Маркса и Азина.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и время в пути.