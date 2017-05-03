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      Железнодорожный переезд на улице Маяковского в Ижевске временное закроют

      08:40, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      08:40, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      269
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#железная дорога\n#ремонт
      Фото: пресс-служба ГЖД
      269
      0

      В ночь с 11 на 12 мая там проведут ремонт.

      Ижевск. Удмуртия. Железнодорожный переезд на улице Маяковского в Ижевске временное закроют в ночь с 11 на 12 мая. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, движение запретят в 23:00 до 5:00.

      На 36 км перегона Ижевск – Позимь будут проводиться работы по ремонту переездного настила. Через него буду пропускать только спецтранспорт экстренных служб по мере необходимости. Объезд возможен по улицам Карла Маркса и Азина.

      Водителей просят заранее планировать свой маршрут и время в пути.

      08:40, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      269
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#железная дорога\n#ремонт
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