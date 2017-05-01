Первомай в Ижевске: обзор фотографий праздника в соцсетях

Мир. Труд. Май и настоящая весна в городе.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска в понедельник, 1 мая, отмечают праздник Весны и Труда. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» сделали обзор фотографий, которыми сегодня горожане делятся в социальных сетях.

В День труда ижевчане вышли на демонстрацию.

Иван Лебедев Андрей Бусыгин (ТРК) как всегда на высоте...

Так как все выставляют! Мы тоже на первомайской демонстрации! #мир #труд #май #ижевск #весна #ижгту 11 Likes, 1 Comments - Надежда (@korepanova_nadezhda) on Instagram: "Так как все выставляют! Мы тоже на первомайской демонстрации! #мир #труд #май #ижевск #весна #ижгту"

Яркие праздничные колонны промышленных предприятий города! #ижевск #1мая 4 Likes, 1 Comments - Ксения Бовкун (@kseniabelkabovkun) on Instagram: "Яркие праздничные колонны промышленных предприятий города! #ижевск #1мая"

Сегодня впервые участвую в демонстрации представляя свою общественную организацию АРБЕРИ! #ижевск #первомай 41 Likes, 1 Comments - Olya Kravtsova (@milodelica) on Instagram: "Сегодня впервые участвую в демонстрации представляя свою общественную организацию..."

Мир. Труд. Май. Погода радует. Молодёжный парламент Удмуртии на первомайской демонстрации. . #1мая #Ижевск #мпрф #молпарламент18 #spring 110 Likes, 3 Comments - Мария Созыкина (@mari_sozukina) on Instagram: "Мир. Труд. Май. Погода радует. Молодёжный парламент Удмуртии на первомайской демонстрации. . #1мая..."