Первомай в Ижевске: обзор фотографий праздника в соцсетях

Мир. Труд. Май и настоящая весна в городе.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска в понедельник, 1 мая, отмечают праздник Весны и Труда. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» сделали обзор фотографий, которыми сегодня горожане делятся в социальных сетях.
В День труда ижевчане вышли на демонстрацию.
Mikhail Krotikov
Урааа!)
Иван Лебедев
Андрей Бусыгин (ТРК) как всегда на высоте...
Так как все выставляют! Мы тоже на первомайской демонстрации! #мир #труд #май #ижевск #весна #ижгту
11 Likes, 1 Comments - Надежда (@korepanova_nadezhda) on Instagram: "Так как все выставляют! Мы тоже на первомайской демонстрации! #мир #труд #май #ижевск #весна #ижгту"
Яркие праздничные колонны промышленных предприятий города! #ижевск #1мая
4 Likes, 1 Comments - Ксения Бовкун (@kseniabelkabovkun) on Instagram: "Яркие праздничные колонны промышленных предприятий города! #ижевск #1мая"
Сегодня впервые участвую в демонстрации представляя свою общественную организацию АРБЕРИ! #ижевск #первомай
41 Likes, 1 Comments - Olya Kravtsova (@milodelica) on Instagram: "Сегодня впервые участвую в демонстрации представляя свою общественную организацию..."
Мир, труд, май! Мы в самом центре событий#Москва#Екатеринбург #НижнийНовгород #Казань #Самара #Челябинск #Омск #РостовнаДону #Уфа #Красноярск #Пермь #Волгоград #Воронеж #Саратов #Краснодар #Тольятти #Тюмень #Ижевск #Барнаул #Ульяновск #Иркуuтск #Владивосток #Ярославль #Хабаровск #Махачкала #Оренбург #Томск #Новокузнецк #СанктПетербург #Новосибирск
148 Likes, 1 Comments - Anastasiya_ID_007-1013302 (@kazakova_stasya) on Instagram: "Мир, труд, май! Мы в самом центре событий #Москва#Екатеринбург..."
С праздником весны и труда! #1мая #деньвесныитруда #первомай #весна #труд #праздник #центральнаяплощадь #парад #1мая2017 #празднуем #гуляй #завод #рабочие #ижевск #удмуртия
18 Likes, 2 Comments - Евгения Нагорных (@lady_nagornykh) on Instagram: "С праздником весны и труда! #1мая #деньвесныитруда #первомай #весна #труд #праздник..."
Мир. Труд. Май. Погода радует. Молодёжный парламент Удмуртии на первомайской демонстрации. . #1мая #Ижевск #мпрф #молпарламент18 #spring
110 Likes, 3 Comments - Мария Созыкина (@mari_sozukina) on Instagram: "Мир. Труд. Май. Погода радует. Молодёжный парламент Удмуртии на первомайской демонстрации. . #1мая..."
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11 Likes, 1 Comments - Елена Четверикова (@elenka_chet) on Instagram: "#миртрудмайлюбовь #1мая #аксион #мойгород #ижевск"