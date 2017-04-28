В Ижевске начались работы по нанесению дорожной разметки

В этом году разметка появится на 700 пешеходных переходах.

Ижевск. Удмуртия. Подрядная организация начала нанесение дорожной разметки на улицы Ижевска. В первую очередь, зебры и продольные линии появятся в центральном квадрате города.

Работы продлятся до 1 июня. К этому времени на магистрали Ижевска должны нанести 550 тыс. погонных метров продольной дорожной разметки и около 700 пешеходных переходов.

По госту разметка из краски должна прослужить 3 месяца, пластик толщиной 1,5 мм продержится на дорогах 6 месяцев, толще 1,5 мм – 1 год. При этом, пластиковая «зебра» стоит в 8-10 раз дороже. В этом году она появится на 30 пешеходных переходах, расположенных возле социальных объектов.

«Смотрим, как правило, дорожную ситуацию, где происходят какие-то дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов и, естественно, у социальных учреждений, у школ, в первую очередь у них переходим на пластик», - рассказал директор подрядной организации по нанесению дорожной разметки Артем Богданов.

По словам начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексея Красноперова, на нанесение разметки на улицы Ижевска в этом году потратят 28 млн рублей. При этом, у подрядчиков останется резерв для работы на тех участках дорог, где краска сотрется раньше времени.

«У нас в контракте с подрядчиком предусмотрено, что в весенний период разметка наносится, и остается резерв для нанесения разметки осенью на тех участках, где происходит ее максимальный износ. В основном это пешеходные переходы», - пояснил Красноперов.

Таким образом, городские власти учли замечания общественников, которые в прошлом году находили несколько участков дорог, где разметка стерлась раньше нормативного срока. Подробная информация на официальном сайте города izh.ru.