«Ижевский завод» вошел в реестр индустриальных парков Минпромторга России

C 2016 это обязательное условие для получения господдержки.

Ижевск. Удмуртия. «Ижевский завод» включили в единый реестр индустриальных парков Минпромторга России. С 2016 года это обязательное условие для получения дальнейшей госсподдержки на возмещение затрат по созданию инфраструктуры парков, сообщает пресс-служба агентства инвестразвития Удмуртии.

Использование такого механизма позволит вернуть в бюджет республики до 50% налогов, которые выплатили резиденты парка за предыдущие три года в федеральную казну на развитие инфраструктуры.

Наша справка:

Проект индустриальный парк «Ижевский завод» реализуется на условиях государственно-частного партнерства и предполагает комплексное преобразование и развитие территории в центре Ижевска, включая промышленную зону, общественно-деловую зону, культурный квартал, зону жилой застройки. Индустриальный парк «Ижевский завод» реализуется на высвобождающихся площадях концерна «Калашников».