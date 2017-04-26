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      «Ижевский завод» вошел в реестр индустриальных парков Минпромторга России

      15:51, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      15:51, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      240
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия
      240
      0

      C 2016 это обязательное условие для получения господдержки.

      Ижевск. Удмуртия. «Ижевский завод» включили в единый реестр индустриальных парков Минпромторга России. С 2016 года это обязательное условие для получения дальнейшей госсподдержки на возмещение затрат по созданию инфраструктуры парков, сообщает пресс-служба агентства инвестразвития Удмуртии.

      Использование такого механизма позволит вернуть в бюджет республики до 50% налогов, которые выплатили резиденты парка за предыдущие три года в федеральную казну на развитие инфраструктуры.

      Наша справка:

      Проект индустриальный парк «Ижевский завод» реализуется на условиях государственно-частного партнерства и предполагает комплексное преобразование и развитие территории в центре Ижевска, включая промышленную зону, общественно-деловую зону, культурный квартал, зону жилой застройки. Индустриальный парк «Ижевский завод» реализуется на высвобождающихся площадях концерна «Калашников».

      15:51, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      240
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия
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