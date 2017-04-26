На площадке на улице Кирова появятся концертная веранда для юных музыкантов, скамейки и аллеи.

Глазов. Удмуртия. Пять млн рублей потребуется Глазову на благоустройство сквера перед музыкальной школой. Как сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики, согласно проекту, на площадке на улице Кирова появятся концертная веранда для юных музыкантов, скамейки и аллеи.

«Весной этого года началась реализация проекта. Сегодня на территории начата вырубка старых аварийных тополей, закладка новых аллей деревьев и кустарников здесь запланирована на осень», - отмечается в сообщении администрации города.

Стоит отметить, что благоустройство сквера – один из проектов приоритетной программы «Пять шагов благоустройства». Сроки его реализации будут зависеть от возможностей городского бюджета. Пока денег хватает только на снос и вывоз аварийных деревьев. В планах – укладка брусчатки.