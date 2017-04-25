  • $ 56.08 ↓
  • € 60.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      6 групп закрыли в одном из детских садов Ижевска из-за плохой крыши

      12:10, 25 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      12:10, 25 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      213
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#сад\n#Управления Роспотребнадзора по УР
      Фото: pixabay.com
      213
      0

      Неисправность кровли привела к тому, что на стенах и окнах здания начала отслаиваться краска, а на полу под линолеумом появилась влага.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в детском саду №245 закрыли 6 групп из-за плохой крыши. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии, во время проверки были найдены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

      На стенах и потолке в группах, спальнях, раздевалках, туалетных и моечных обнаружили влажные подтеки, краска шелушится и местами отсутствует. Покрытие пола вздулось, между листами линолеума щели, края загибаются, под линолеумом влажно. Краска на окнах также начала отслаиваться.

      «По оценке специалистов управления, указанные нарушения приводят к скоплению между листами линолеума пыли, не позволяют провести качественно, эффективно текущую и генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфекционных средств, увлажнение стен, потолков и пола может быть привести к грибковым поражениям поверхностей помещений», - говорится в сообщении.

      Эти нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье детей, персонала детского сада. В связи с этим, управление обратилось в суд с требованием приостановить деятельность групп, в которых были выявлены нарушения до их устранения. Устиновский районный суд Ижевска приостановил работу групп на 90 суток.

      12:10, 25 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      213
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#сад\n#Управления Роспотребнадзора по УР
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа