6 групп закрыли в одном из детских садов Ижевска из-за плохой крыши

Неисправность кровли привела к тому, что на стенах и окнах здания начала отслаиваться краска, а на полу под линолеумом появилась влага.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в детском саду №245 закрыли 6 групп из-за плохой крыши. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии, во время проверки были найдены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

На стенах и потолке в группах, спальнях, раздевалках, туалетных и моечных обнаружили влажные подтеки, краска шелушится и местами отсутствует. Покрытие пола вздулось, между листами линолеума щели, края загибаются, под линолеумом влажно. Краска на окнах также начала отслаиваться.

«По оценке специалистов управления, указанные нарушения приводят к скоплению между листами линолеума пыли, не позволяют провести качественно, эффективно текущую и генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфекционных средств, увлажнение стен, потолков и пола может быть привести к грибковым поражениям поверхностей помещений», - говорится в сообщении.

Эти нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье детей, персонала детского сада. В связи с этим, управление обратилось в суд с требованием приостановить деятельность групп, в которых были выявлены нарушения до их устранения. Устиновский районный суд Ижевска приостановил работу групп на 90 суток.