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      Дополнительные автобусы на кладбища запустят в Ижевске на Радоницу

      14:37, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      14:37, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      199
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#город\n#кладбище
      Фото: @arzik2
      199
      0

      Праздник поминовения усопших в 2017 году выпал на 25 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Дополнительные автобусы на кладбища запустят в Ижевске на Радоницу. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

      Радоница – весенний праздник поминовения умерших у восточных славян. В России он приходится на вторник Фоминой (Радоницкой) недели.

      Для того, чтобы больше горожан смогли посетить кладбища в этот день, в Ижевске запустят несколько дополнительных автобусов. Так, на Хохряковское кладбище будет ездить автобус №320к. Он будет отправляться от остановки «9-е Января» с 07:56 до 13:43 с интервалом в 13 минут. Последний рейс из Хохряков – в 14:09.

      Маршрут № 320 «9 Января–Ягул» работает по своему обычному расписанию.

      На Южное кладбище можно будет добраться на автобусе маршрута 317к. Отправляться он будет от Южной автостанции с 07:30 до 13:50 с интервалом в 15 минут. Последний рейс отправится от Южной автостанции в 13:50, а обратно – в 14:10.

      Кроме того, от остановки «Пирожковая» на улице Максима Горького до Южного кладбища будет курсировать автобус маршрута №41к – с интервалом в 30 минут с 07:30 до 14:30.

      14:37, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      199
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#город\n#кладбище
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