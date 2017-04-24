Праздник поминовения усопших в 2017 году выпал на 25 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные автобусы на кладбища запустят в Ижевске на Радоницу. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Радоница – весенний праздник поминовения умерших у восточных славян. В России он приходится на вторник Фоминой (Радоницкой) недели.

Для того, чтобы больше горожан смогли посетить кладбища в этот день, в Ижевске запустят несколько дополнительных автобусов. Так, на Хохряковское кладбище будет ездить автобус №320к. Он будет отправляться от остановки «9-е Января» с 07:56 до 13:43 с интервалом в 13 минут. Последний рейс из Хохряков – в 14:09.

Маршрут № 320 «9 Января–Ягул» работает по своему обычному расписанию.

На Южное кладбище можно будет добраться на автобусе маршрута 317к. Отправляться он будет от Южной автостанции с 07:30 до 13:50 с интервалом в 15 минут. Последний рейс отправится от Южной автостанции в 13:50, а обратно – в 14:10.

Кроме того, от остановки «Пирожковая» на улице Максима Горького до Южного кладбища будет курсировать автобус маршрута №41к – с интервалом в 30 минут с 07:30 до 14:30.