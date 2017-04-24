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      В Ижевске проведут испытания теплосетей на максимальную температуру

      10:20, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:20, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      160
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#тепло\n#теплотрасса
      Фото: @arzik2
      160
      0

      Мероприятия состоятся с 24 по 27 апреля. Температура теплоносителя в трубах будет достигать 120 – 125 градусов по Цельсию. В связи с этим горожанам необходимо быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

      Ижевск. Удмуртия. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру пройдут в Ижевске. Как сообщат пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, мероприятия состоятся с 24 по 27 апреля.

      Во время испытаний температура теплоносителя в трубах будет достигать 120 – 125 градусов по Цельсию. Поэтому горожан просят соблюдать меры безопасности:

      -  не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком;

      - если место инцидента огорожено, не заходить за предупреждающие знаки;

      - не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;

      - водителям транспорта следует избегать проезда и стоянки вблизи наружных теплосетей, люков тепловых камер вне проезжей части улицы;

      - не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива;

      - если разлив застал вас в транспорте - не покидать его и ждать помощи специальных служб.

      При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщите об этом по телефонам: 903-543, 903-545, 935-256, 998-072, 8-965-849-9153, 8-963-540-1394. 

      10:20, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      160
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#тепло\n#теплотрасса
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