Активисты Дорожной инспекции ОНФ проверили «убитые» дороги Можги

Список наиболее разрушенных трасс общественникам подсказали жители города.

Можга. Удмуртия. Власти Можги, представители ГИБДД и активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» побывали на самых разрушенных дорогах города. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Координаты самых проблемных мест на дорогах Можги общественниками подсказали жители города. В маршруте, который предложили представителям ОНФ можгинцы, оказалось 7 участков, два из которых были отмечены на портале проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Речь идет об улицах Можгинская, в районе торгового центра «Светофор» и Наговицына, напротив ветеринарного техникума.

«К моменту приезда активистов ОНФ на первом участке был проведен уже аварийный ямочный ремонт – дорожные изъяны были заделаны щебнем. Но до разбитого отрезка на Наговицына дорожники еще не дошли. Здесь в чек-листы с нарушениями были занесены 5 ям. Их размеры активисты Народного фронта определили с помощью рулетки и деревянной калабашки, выполненной по допустимым для дорожных ям ГОСТам (длина - 60 см, ширина - 15 см, глубина - 5 см). Самой большой и опасной из-за торчащей арматуры оказалась яма длиной 2,4 метра, шириной 1,2 м и глубиной 11 см», - говорится в сообщении ОНФ.

Здесь же общественники попросили представителя администрации города обратить внимание на обустройство придорожного «кармана» автобусной остановки. Еще одним потенциально аварийным участком можгинских дорог стал пешеходный переход на перекрестке улиц Можгинская и Сюгаильская. По мнению экспертов ОНФ «зебра» здесь не соответствует нормативам.

Аварийно-опасными являются и дороги, на которых отсутствует разметка, а ямы достигают размеров 2,5 Х 1,40 м, с глубиной 12 см. К таким в Можге можно отнести улицы Нефтяников, Южная и Пролетарская.

«Разрушение полотна на Пролетарской происходит из-за отсутствия ливневой канализации и заниженного уровня дороги по отношению к обочине, поэтому по весне и в дожди этот участок дороги буквально смывает. Все наши замечания и рекомендации мы направим в администрацию Можги, управление ГИБДД и прокуратуру республики для принятия мер для устранения замечаний», - рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Удмуртии Михаил Колесников.

В удмуртском региональном отделении ОНФ напоминают, что нанести опасный участок на карту «убитых» дорог, а также проголосовать за их первоочередной ремонт, можно с помощью сервиса http://dorogi-onf.ru/. Сейчас на этой карте уже отмечены 181 дорога в 20 населенных пунктах Удмуртии. Общая протяженность аварийных участков составила 170 км. Свои голоса за скорейшее исправление ситуации отдали 3040 жителей региона.

«После рейда представители ОНФ встретились с руководством города и довели все замечания и рекомендации по улучшению дорожно-транспортной сети в городе. Они надеются, интерактивная карта и мнение людей станут для муниципалитета руководством в формировании дорожной политики», - сообщают общественники.

Следующие проверки «убитых» дорог республики активисты ОНФ проведут с Глазове, Алнашах, Малой Пурге и Завьялово.