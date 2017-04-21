Георгиевские ленточки начали раздавать в Ижевске

Получить их можно сразу в нескольких местах города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала всероссийская акция «Георгиевская лента». С 21 апреля 2017 года символ памяти Великой Отечественной войны будут раздавать сразу в нескольких местах города, сообщают организаторы.

Получить и повязать георгиевскую ленточку можно будет в следующих точках:

ТЦ Петровский, 17:00;

ТЦ Талисман, 16:30;

Центральная площадь. Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского 17:30;

Центральная площадь. Кинотеатр «Ижсталь», 17:00;

Русский драматический театр имени Короленко, 17:30;

Вечный огонь, 17:30;

Парк имени Кирова. ИЭМЗ «Купол», 17:00;

ТЦ Аврора-Парк, 17:00;

Ижевская медицинская академия, 11:30;

Магазин «Родина», 18:00;

Трамвайное кольцо в Металлурге, 17:00;

Памятник Пушкину, 11:30;

Магазин «Океан», 17:00;

ТЦ «Эльгрин», 17:30;

Железнодорожный вокзал, 18:00;

Южная автостанция, 17:00;

Магнит на улице Молодёжной, 17:00;

Ижевский металлургический завод «Ижсталь», 16:30;

«Зоопарк Удмуртии», 17:30;

Радиотехника и ТЦ «Кит» улица Ленина, 140, 17:30;

Дом обуви, улица Ленина, 26а, 16:30;

ТЦ Медведь, улица Пушкинская, 165, 16:30;

Гипермаркет «Ашан», 17:30;

Школа юных лётчиков, улица Карла Либкнехта, 53, 17:30;

Ижевский государственный технический университет (рядом с СЦ «Интеграл»), 11:30;

ТРК «Столица» 17:30.