Георгиевские ленточки начали раздавать в Ижевске

Получить их можно сразу в нескольких местах города.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала всероссийская акция «Георгиевская лента». С 21 апреля 2017 года символ памяти Великой Отечественной войны будут раздавать сразу в нескольких местах города, сообщают организаторы.
Получить и повязать георгиевскую ленточку можно будет в следующих точках:
ТЦ Петровский, 17:00;
ТЦ Талисман, 16:30;
Центральная площадь. Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского 17:30;
Центральная площадь. Кинотеатр «Ижсталь», 17:00;
Русский драматический театр имени Короленко, 17:30;
Вечный огонь, 17:30;
Парк имени Кирова. ИЭМЗ «Купол», 17:00;
ТЦ Аврора-Парк, 17:00;
Ижевская медицинская академия, 11:30;
Магазин «Родина», 18:00;
Трамвайное кольцо в Металлурге, 17:00;
Памятник Пушкину, 11:30;
Магазин «Океан», 17:00;
ТЦ «Эльгрин», 17:30;
Железнодорожный вокзал, 18:00;
Южная автостанция, 17:00;
Магнит на улице Молодёжной, 17:00;
Ижевский металлургический завод «Ижсталь», 16:30;
«Зоопарк Удмуртии», 17:30;
Радиотехника и ТЦ «Кит» улица Ленина, 140, 17:30;
Дом обуви, улица Ленина, 26а, 16:30;
ТЦ Медведь, улица Пушкинская, 165, 16:30;
Гипермаркет «Ашан», 17:30;
Школа юных лётчиков, улица Карла Либкнехта, 53, 17:30;
Ижевский государственный технический университет (рядом с СЦ «Интеграл»), 11:30;
ТРК «Столица» 17:30.