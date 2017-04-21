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      Георгиевские ленточки начали раздавать в Ижевске

      10:31, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:31, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      191
      0
      #Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
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      Получить их можно сразу в нескольких местах города.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала всероссийская акция «Георгиевская лента». С 21 апреля 2017 года символ памяти Великой Отечественной войны будут раздавать сразу в нескольких местах города, сообщают организаторы.

      Получить и повязать георгиевскую ленточку можно будет в следующих точках:

      ТЦ Петровский, 17:00;

      ТЦ Талисман, 16:30;

      Центральная площадь. Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского 17:30;

      Центральная площадь. Кинотеатр «Ижсталь», 17:00;

      Русский драматический театр имени Короленко, 17:30;

      Вечный огонь, 17:30;

      Парк имени Кирова. ИЭМЗ «Купол», 17:00;

      ТЦ Аврора-Парк, 17:00;

      Ижевская медицинская академия, 11:30;

      Магазин «Родина», 18:00;

      Трамвайное кольцо в Металлурге, 17:00;

      Памятник Пушкину, 11:30;

      Магазин «Океан», 17:00;

      ТЦ «Эльгрин», 17:30;

      Железнодорожный вокзал, 18:00;

      Южная автостанция, 17:00;

      Магнит на улице Молодёжной, 17:00;

      Ижевский металлургический завод «Ижсталь», 16:30;

      «Зоопарк Удмуртии», 17:30;

      Радиотехника и ТЦ «Кит» улица Ленина, 140, 17:30;

      Дом обуви, улица Ленина, 26а, 16:30;

      ТЦ Медведь, улица Пушкинская, 165, 16:30;

      Гипермаркет «Ашан», 17:30;

      Школа юных лётчиков, улица Карла Либкнехта, 53, 17:30;

      Ижевский государственный технический университет (рядом с СЦ «Интеграл»), 11:30;

      ТРК «Столица» 17:30.

      10:31, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      191
      0
      #Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия
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