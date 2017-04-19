Движение транспорта закроют сразу на нескольких улицах Ижевска

Запрет будет действовать 27 и 28 апреля из-за проведения спортивной эстафеты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ограничат движение транспорта сразу по нескольким улицам. Запрет будет действовать 27 и 28 апреля из-за проведения легкоатлетической эстафеты, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В четверг, 27 апреля, нельзя будет проехать по улицам:

- 40 лет Победы: от Моторной до Ленина, с 12:30 и до окончания мероприятия;

- 10 лет Октября: от 9 Января до 40 лет Победы, с 10:30 и до окончания мероприятия;

- проезд от улицы Песочной: от здания №2 к зданию №23 по Песочной до стадиона «Купол» (улица Кирова, 6), с 12:00 и до окончания мероприятия.

В пятницу, 28 апреля, закроют движение по улице Вараксинский бульвар: от Шабердинского тракта до Прудовой, с 11:30.