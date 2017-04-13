В Воткинске пройдет акция «Чистый город»

С 17 апреля по 26 мая горожанам предлагают поучаствовать в весенних субботниках.

Воткинск. Удмуртия. Акция «Чистый город» пройдет в Воткинске. Как сообщает пресс-служба администрации города, она стартует 17 апреля и продлится до 25 мая.

Горожан приглашают к участию в днях очистки и уборки города. Руководителям предприятий, учреждений и организаций предлагают:

- еженедельно по мере таяния снега очищать от мусора прилегающие и закрепленные территории, до проезжей части на улицах и внутриквартальных территориях, включая тротуары, пешеходные дорожки, газоны, кюветы, водопропускные трубы и каналы, в том числе лесопарковую зону;

- обеспечить наличие урн;

- своевременный (в течение суток после уборки) вывоз мусора на городской полигон по утилизации твердых бытовых отходов спецтехникой, оборудованной пологами;

- председателям территориальных общественных самоуправлений (ТОС), собственникам домовладений организовать работы по уборке территорий частного сектора, тротуаров и кюветов от границ домовладений до проезжей части улиц.

Ежегодно на городской свалке мусор, собранный с территории города во время организованных субботников, принимается бесплатно. Так будет и в этом году: с 20 апреля по 9 мая мусор от субботников будет приниматься без взимания платы, за исключением твердых бытовых отходов, вывозимых по нормам накопления от населения и предприятий всех форм собственности по заключенным договорам.