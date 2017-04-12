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      В Ижевске выявили нарушения по содержанию купеческого дома

      18:05, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      18:05, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      420
      0
      #Ижевск
      Фото: google.ru/maps
      420
      0

      Прокуратура установила, что памятник культурного наследия начал разрушаться и собственник не принимает никаких мер для его ремонта.

      Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии выявила нарушения по содержанию купеческого дома, который находится в Ижевске по адресу Максима Горького, 88. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, вторая половина XIX». Согласно закону, собственник объекта должен поддерживать здание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

      В ходе проверки установлены разрушения штукатурного слоя, кирпичной кладки и окраски наружных стен, а также частичное разрушение оконных проемов и входной группы. Дворовая территория не благоустроена.

      Данные разрушения фиксировались и ранее, в частности при проведении проверки технического состояния объекта в апреле 2017 года. По представлению прокурора 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности его обязали устранить нарушения.

      Дом купца Оглоблина на улице Горького в Ижевске выставили на продажу в мае 2016 года. Продавец оценил двухэтажное здание в 54 млн рублей.

      18:05, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      420
      0
      #Ижевск
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