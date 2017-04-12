В Ижевске выявили нарушения по содержанию купеческого дома

Прокуратура установила, что памятник культурного наследия начал разрушаться и собственник не принимает никаких мер для его ремонта.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии выявила нарушения по содержанию купеческого дома, который находится в Ижевске по адресу Максима Горького, 88. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, вторая половина XIX». Согласно закону, собственник объекта должен поддерживать здание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

В ходе проверки установлены разрушения штукатурного слоя, кирпичной кладки и окраски наружных стен, а также частичное разрушение оконных проемов и входной группы. Дворовая территория не благоустроена.

Данные разрушения фиксировались и ранее, в частности при проведении проверки технического состояния объекта в апреле 2017 года. По представлению прокурора 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности его обязали устранить нарушения.

Дом купца Оглоблина на улице Горького в Ижевске выставили на продажу в мае 2016 года. Продавец оценил двухэтажное здание в 54 млн рублей.

