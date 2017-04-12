В Удмуртии предложили выйти с новым законопроектом о парковках во дворах домов

1 марта 2017 года Верховный суд России принял решение о признании недействительным закона Удмуртской Республики о запрете парковаться на газонах и детских площадках.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили выйти с новым законопроектом о парковках во дворах многоквартирных домов, в котором будет сформулирована необходимость запрета парковаться на детских площадках и газонах. Данный вопрос обсудили участники заседания постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета в среду, 13 апреля.

Напомним, что 1 марта 2017 года Верховный суд России принял решение о признании недействительным закона Удмуртской Республики о запрете парковаться на газонах и детских площадках.

Инициатива об отмене регионального закона исходила от гражданки, которая не согласилась с тем, что ее наказали за стоянку на детской площадке. Она обратилась в верховный суд, который удовлетворил ее иск, так как подобные административные штрафы могут вводить на федеральном уровне, а не региональном.

По словам начальника управления муниципальной милиции администрации Ижевска Рустама Маликова, статью 11.8 республиканского закона, которая регулировала вопрос парковки во дворах, могут отменить в ближайшем времени. Поэтому он отметил необходимость локального регулирования проблемы до принятия какого-то решения на федеральном уровне.

Во время заседания поступило предложение проводить разъяснительные работы для граждан о том, как можно организовать и обустроить автомобильную стоянку. Также участники мероприятия пришли к мнению, что городу нужно больше стоянок, которые будут доступны гражданам.

«Стоянки нужны в шаговой доступности и тогда дворы станут красивыми», - сказал председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов.