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      В Удмуртии предложили повысить тарифы на перемещение машин пьяных водителей на штрафстоянки

      12:16, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      12:16, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      59
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#эвакуаторы\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      59
      0

      С таким предложением выступил представитель одной из штрафстоянок на заседании постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета.

      Ижевск. Удмуртия. Повысить тарифы на перемещение автомобилей пьяных водителей на штрафные стоянки предложили в Ижевске. Данный вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета.

      По словам представителей штрафстоянок, такая практика ведется в некоторых регионах страны, где такие нарушители платят за штрафстоянку больше.

      «Мы не можем наказывать человека дважды за одно и то же правонарушение», - прокомментировал предложение председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртии по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов.

      По его словам, такие нарушители так получают большой штраф и за нарушение ПДД – лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет, штраф 30 тыс. рублей. При этом он добавил, что данная мера была бы приемлема в воспитательных целях.

      Также было предложение разработать новые тарифы на перемещение и хранение транспорта на штрафстоянках: по расстоянию, сроку хранения, типу транспорта и так далее.

      На сегодняшний день стоимость эвакуации автомобиля составляет порядка 1 500 рублей. 

      12:16, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      59
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#эвакуаторы\n#автомобиль
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