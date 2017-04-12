В Удмуртии предложили повысить тарифы на перемещение машин пьяных водителей на штрафстоянки

С таким предложением выступил представитель одной из штрафстоянок на заседании постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета.

Ижевск. Удмуртия. Повысить тарифы на перемещение автомобилей пьяных водителей на штрафные стоянки предложили в Ижевске. Данный вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета.

По словам представителей штрафстоянок, такая практика ведется в некоторых регионах страны, где такие нарушители платят за штрафстоянку больше.

«Мы не можем наказывать человека дважды за одно и то же правонарушение», - прокомментировал предложение председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртии по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов.

По его словам, такие нарушители так получают большой штраф и за нарушение ПДД – лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет, штраф 30 тыс. рублей. При этом он добавил, что данная мера была бы приемлема в воспитательных целях.

Также было предложение разработать новые тарифы на перемещение и хранение транспорта на штрафстоянках: по расстоянию, сроку хранения, типу транспорта и так далее.

На сегодняшний день стоимость эвакуации автомобиля составляет порядка 1 500 рублей.