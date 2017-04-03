Глава МЧС в Удмуртии призвал коммунальщиков создать систему мониторинга инженерных сетей

Об этом Петр Фомин сообщил во время аппаратного совещания органов государственной власти в понедельник, 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин заявил о необходимости создать систему мониторинга инженерных сетей в Ижевске. Об этом он заявил во время аппаратного совещания органов государственной власти в понедельник, 3 апреля.

«В городке Металлургов Ижевска у нас произошло отключение теплоснабжения. Коммунальщики устранили порыв за два часа. Проблемные вопросы остаются в Ижевске из-за отсутствия координации согласования земельных работ и своевременного обнаружения порыва из-за отсутствия системы мониторинга инженерных систем у УКСа (Удмуртских коммунальных систем – прим.ред.). При концессионном соглашениеи мы, когда проводилось совещание при вашем участии (главы Удмуртии – прим.ред.) говорили о необходимости как УКСу, так и ТЭЦ-1, и ТЭЦ-2 включиться в создание системы мониторинга инженерных систем», - сказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

По его словам, сейчас имеется ГОСТ и все необходимые правила и требования для создания этой системы.

«Все правила и требования есть. И они, я думаю, в этом году подключатся и сделают эту систему по всей территории Ижевска», - отметил Фомин.