Об этом в понедельник, 3 апреля, на аппаратном совещании органов государственной власти заявил глава Удмуртии Александр Соловьев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проверят состояние дорог. Об этом в понедельник, 3 апреля, на аппаратном совещании органов государственной власти заявил глава Удмуртии Александр Соловьев.

«Хотелось бы прокомментировать наши дороги. Много нареканий слышим в последнее время. Мы договорились о проверках с Яковом Наумовичем (Крымским, директором государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике – Прим.ред). Будем все проверять и показывать на телевидении и через другие СМИ, какая работа у нас проводится», - сказал на аппаратном совещании руководитель региона.