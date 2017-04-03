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      В Удмуртии проверят состояние дорог

      10:00, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      172
      0
      #дороги\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      172
      0

      Об этом в понедельник, 3 апреля, на аппаратном совещании органов государственной власти заявил глава Удмуртии Александр Соловьев.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проверят состояние дорог. Об этом в понедельник, 3 апреля, на аппаратном совещании органов государственной власти заявил глава Удмуртии Александр Соловьев.

      «Хотелось бы прокомментировать наши дороги. Много нареканий слышим в последнее время. Мы договорились о проверках с Яковом Наумовичем (Крымским, директором государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской РеспубликеПрим.ред). Будем все проверять и показывать на телевидении и через другие СМИ, какая работа у нас проводится», - сказал на аппаратном совещании руководитель региона.

      10:00, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      172
      0
      #дороги\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия
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