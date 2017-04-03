Воткинская ГЭС запустит первый новый гидроагрегат летом 2017 года

Сейчас идет демонтаж старого.

Воткинск. Удмуртия. Первый из модернизируемых гидроагрегатов установит Воткинская гидроэлектростанция летом 2017 года. Ввод в работу запланировали на 20 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора станции Алексея Бякова.

«В настоящее время выполнен демонтаж старого агрегата, полностью поставлено новое оборудование, ведется его монтаж», - сказал Бяков.

Второй гидроагрегат выведут из эксплуатации для обновления в начале июля.

Сейчас Воткинская ГЭС выбирает подрядчика для разработки документов, изготовления оборудования, выполнения строительных работ для реконструкции трансформаторного хозяйства станции. Стоимость проекта оценили в 2,7 млрд рублей. Реконструкцию планируют начать в 2018 году и закончить до конца 2021 года.

Напомним, о том, что гидроагрегат на Воткинской ГЭС, проработавший 50 лет, заменят на новый, стало известно в октябре 2016 года. Со временем на станции поменяют все 10 устаревших гидроагрегатов.

Нововведения позволят не только сохранить выработку электроэнергии на прежнем уровне, но и увеличить ее на 130 МВт.