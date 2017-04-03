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      Воткинская ГЭС запустит первый новый гидроагрегат летом 2017 года

      08:00, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      123
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#вода
      Фото: пресс-служба Воткинской ГЭС
      123
      0

      Сейчас идет демонтаж старого.

      Воткинск. Удмуртия. Первый из модернизируемых гидроагрегатов установит Воткинская гидроэлектростанция летом 2017 года. Ввод в работу запланировали на 20 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора станции Алексея Бякова.

      «В настоящее время выполнен демонтаж старого агрегата, полностью поставлено новое оборудование, ведется его монтаж», - сказал Бяков.

      Второй гидроагрегат выведут из эксплуатации для обновления в начале июля.

      Сейчас Воткинская ГЭС выбирает подрядчика для разработки документов, изготовления оборудования, выполнения строительных работ для реконструкции трансформаторного хозяйства станции. Стоимость проекта оценили в 2,7 млрд рублей. Реконструкцию планируют начать в 2018 году и закончить до конца 2021 года.

      Напомним, о том, что гидроагрегат на Воткинской ГЭС, проработавший 50 лет, заменят на новый, стало известно в октябре 2016 года. Со временем на станции поменяют все 10 устаревших гидроагрегатов.

      Нововведения позволят не только сохранить выработку электроэнергии на прежнем уровне, но и увеличить ее на 130 МВт.

      08:00, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      123
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#вода
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