Движение большегрузов ограничили в Ижевске

Делается это «в целях сохранности автомобильных дорог».

Ижевск. Удмуртия. Движение грузовых автомобилей ограничили в Ижевске. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, соответствующее постановление городских властей вступило в силу в субботу, 1 апреля.

В течение 30 дней большегрузы не будут пропускать через города «в целях сохранности автомобильных дорог». Исключение сделают для пассажирских автобусов, автомобилей, везущих лекарства, топливо, семена, удобрения, животных и корма для них.