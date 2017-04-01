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      Движение большегрузов ограничили в Ижевске

      12:17, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      12:17, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      289
      0
      #дороги\n#общество\n#Ижевск\n#транспорт
      Фото: @arzik2
      289
      0

      Делается это «в целях сохранности автомобильных дорог».

      Ижевск. Удмуртия. Движение грузовых автомобилей ограничили в Ижевске. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, соответствующее постановление городских властей вступило в силу в субботу, 1 апреля.

      В течение 30 дней большегрузы не будут пропускать через города «в целях сохранности автомобильных дорог». Исключение сделают для пассажирских автобусов, автомобилей, везущих лекарства, топливо, семена, удобрения, животных и корма для них.

      12:17, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      289
      0
      #дороги\n#общество\n#Ижевск\n#транспорт
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