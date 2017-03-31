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      Вместо многоуровневых паркингов в Ижевске построят обычные автостоянки

      11:36, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      11:36, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      87
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#паркинги\n#парковки\n#парковка
      Фото: pixabay.com
      87
      0

      За реализацию проекта возьмется компания, которая занималась разработкой многоуровневых паркингов.

      Ижевск. Удмуртия. Вместо многоуровневых паркингов в Ижевске планируют построить обычные плоскостные автостоянки. Об этом в четверг, 30 марта, на встрече с блогерами сообщил глава столицы республики Юрий Тюрин.

      Реализацией проекта займется та же компания, которая планировала возведение многоуровневых паркингов.

      «Многоуровневые надземные парковки - у нас инвестпроект успешно умер. Начать его мы утвердили на днях, потому что прошел срок, инвесторы ничего не построили, просто невыгодно экономически, и признали, что они готовы перейти на плоскостные. Сейчас мы договор с ними прервали, переформировались участки под плоскостные. Выставляем на аукцион, и они готовы аукцион выиграть и продолжить там плоскостные стоянки», - сказал Тюрин.

      Напомним, что в декабре 2013 года победителем конкурса на строительство многоуровневых стоянок стало ООО «Квартал». В январе 2016 года главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов сообщил, что проект не заинтересовал инвестора. Позже власти столицы Удмуртии расторгли договоры на строительство многоуровневых паркингов.

      11:36, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      87
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#паркинги\n#парковки\n#парковка
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