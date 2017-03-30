Тепло в дома городка Металлургов Ижевска подадут к 22:00

Движение транспорта на перекрестке улиц 30 лет Победы и 6-ой Подлесной восстановят к 12-ти часам ночи.

Ижевск. Удмуртия. Нормальный режим подачи тепла в дома на улицах 30 лет Победы, 5-ой, 6-ой, 7-ой Подлесной, Песочной, Студенческой и Школьной восстановят к 22:00 четверга, 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем» (УКС).

Планировалось, что аварию на теплотрассе можно будет устранить к 16:00.

«Объем ремонта значительный – диагностика показала, что на трассе необходимо провести замену четырех метров поврежденной трубы. В связи с этим энергетики вынуждены сдвинуть «вправо» срок завершения работ», - говорится в сообщении УКС.

В нем также сказано, что сейчас ремонтная бригада ведет сварочные работы. Теплоноситель в систему подадут сразу же после их завершения.

Сейчас на перекрестке улиц 30 лет Победы и 6-ой Подлесной продолжает действовать частичное ограничение движения для легковых автомобилей и общественного транспорта. Его снимут к 00:00, когда на участке завершат все необходимые работы по обратной засыпке и предварительному благоустройству.

Порыв произошел накануне, 29 марта. В связи со случившимся частично ограничили подачу тепла в 37 домов, 1 детский сад и 3 учебных заведения. В настоящее время в районе аварии введен «ухудшенный режим подачи тепла и горячей воды абонентам».

Не промахнулись. Нашли порыв. Сейчас надо вычистить, вскрыть ещё одну плиту, выкачать воду. А уж потом приступить к сварочным работам. Будем надеяться, что это единственный порыв на участке. Трубы здесь старые.

Немного о работе службы диагностики. 1 Likes, 1 Comments - Нил Миназитдинов (@neal_minazitdinov) on Instagram: "Немного о работе службы диагностики."