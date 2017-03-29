Общественники проехались по «убитым» дорогам Ижевска

Итоги рейда направят в управления ГИБДД и администрацию города.

Ижевск. Удмуртия. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртии провели рейд по дорогам Ижевска. Как сообщает пресс-служба организации, в поле их зрения попали 9 проблемных участков в разных районах города.

В их число вошли и гарантийные дороги, отмеченные на «Карте убитых дорог».

На улице Удмуртской общественники выявили ямы, поперечные трещины, проваленные люки, колейность. Много провалов обнаружили и на улице Холмогорова. Здесь они достигали 4,5 метров в длину, 80 сантиметров в ширину и до 8 сантиметров в глубину.

На улице Строителей, напротив администрации Индустриального района на месте перекопа образовалась яма длиной 5 метров и глубиной 10 сантиметров. Множество выбоин зафиксировали и на улице 9 Января и 10 лет Октября.

Еще одну вереницу ям глубиной 10 см, шириной и длиной более 1 метра обнаружили на улице Союзной, напротив домов № 131-133. Конечной точкой рейда стала улица Магистральная, рядом с Южной автостанцией.

«Итоги рейда мы отправим в ГИБДД, в прокуратуру, в муниципалитет, на которые, мы надеемся, будут реагировать и принимать решения. На данный момент на сайте http://dorogi-onf.ru/ отмечено 75 участков по Удмуртии, из них 33 по Ижевску. Такие же рейды мы проведем и в других городах: Воткинск, Сарапул, Глазов. Главная задача – показать гражданам, что они могут активно влиять на состояние дорожных покрытий», - сказал координатор дорожного проекта ОНФ в Удмуртии Михаил Колесников.

Напомним, ежегодное голосование за самые «убитые» дороги Ижевска идет на сайте «Автомобилистов Удмуртии». По итогам 2016 года в первую десятку антирейтинга вошли улицы: