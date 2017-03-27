Стали известны крупнейшие должники за водоснабжение в Ижевске

Список опубликовало МУП «Ижводоканал».

Ижевск. Удмуртия. Стали известны крупнейшие должники по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. Список опубликовало МУП «Ижводоканал».

В число самых крупных должников вошли:

В том числе банкроты

ООО «УК ЖКО – Сервис», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 496,95 тыс. рублей, глубина задолженности – 78 месяцев;

ООО «УК ЖКО-Сервис» (договоры цессии), сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 2 млн 685,15 тыс. рублей, глубина задолженности – 61 месяц;

ООО УК «Светлый город», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 1 млн 197,7 тыс. рублей, глубина задолженности – 43 месяца.

В том числе без жилого фонда

ООО «Единая Управляющая Компания», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 39 млн 939,21 тыс. рублей, глубина задолженности – 36 месяцев;

Автономная некоммерческая организация по управлению домами «Единый СПК», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 30 млн 010,88 тыс. рублей, глубина задолженности – 32 месяцев;

ООО «УК ДОВЕРИЕ», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 4 млн 372,02 тыс. рублей, глубина задолженности – 32 месяца.

В том числе действующие

«Муниципальная управляющая компания – Спецдомоуправление», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 20 млн 900,21 тыс. рублей, глубина задолженности – 20 месяцев;

ООО «УК «Жилфонд», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 20 328,1 тыс. рублей, глубина задолженности – 15 месяцев;

ООО «Республиканский расчетный центр», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 15 492,34 тыс. рублей, глубина задолженности – 2 месяца;

Многоквартирное жилье ч/з «МФЦ Ижевска» МАУ, сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 14 628,76 тыс. рублей, глубина задолженности – 17 месяцев;

Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-информационный центр «ЖРП 8», сумма дебиторской задолженности на 1 марта 2017 года – 12 918,62 тыс. рублей, глубина задолженности – 2 месяца.