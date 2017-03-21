МРСК Центра и Приволжья пригласила детей Удмуртии принять участие в конкурсе по электробезопасности

Он пройдет с 20 марта по 10 мая 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. С 20 марта по 10 мая 2017 года в Удмуртии пройдет седьмой межрегиональный интернет-конкурс на знание правил электробезопасности для детей и подростков «Электрознания и призомания», организованный ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Всего в конкурсе четыре номинации: «Эрудиция», «Я поэт, пишу про ток», «Мозговой штурм» и «Педагог». Попробовать свои силы как в одной, так и в нескольких номинациях могут все желающие в возрасте от 5 до 18 лет.

Отдельные призы ждут наиболее активных педагогов школ, которые реализуют авторский обучающий проект по электробезопасности, или пришлют наибольшее число анкет своих учеников.

В «Эрудиции» необходимо ответить на вопросы интерактивного теста на знания правил электробезопасности. Перейти на него можно со страницы «Основы электробезопасности» на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Если участник конкурса успешно прошел тест, то он получит кодовую фразу, которую нужно будет внести в анкету со своими данными.

В номинации «Я поэт, пишу про ток» конкурсанты представят стихи, частушки и тексты песен на тему электричества и электробезопасности. Жюри будет оценивать их оригинальность, соответствие теме и авторство. Тексты работ нужно вписать в бланк анкеты. Количество строк не ограничивается.

Участники «Мозгового штурма» представят авторские ребусы, загадки и вопросы для викторины на тему электричества и электробезопасности. Оценивать их будут по тем же критериям, что и в предыдущей номинации, их количество также не ограничивается. Работа может быть выполнена как в текстовом формате, так и в виде рисунка. Тексты загадок и вопросов указываются в анкете, а рисунки и ребусы необходимо сфотографировать или отсканировать и вложить в электронное письмо.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проводит конкурс «Электрознания и призомания» в рамках комплексной программы для снижения рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах энергосетевого комплекса. Кроме Удмуртии в нем могут участвовать ученики и педагоги школ регионов присутствия компании - Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, а также республик Мари Эл.

Заполненную анкету необходимо выслать на электронный адрес konkurs@mrsk-cp.ru в департамент по связям с общественностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В ответ на правильно заполненную анкету организаторы отправят бланк регистрации с номером участника в конкретном регионе и сертификат участника конкурса в электронном виде.

В детских номинациях победителя выберут в каждом из регионов, то есть их будет девять. В номинации «Педагог» определят пятерых взрослых участников из общего числа. Каждой анкете присваивается порядковый номер, во всех девяти регионах будет своя нумерация.

Работы принимаются с 20 марта по 10 мая. Первые 30 участников, приславшие свои анкеты, получат по почте сувенирный набор, куда входит брендированная полиграфическая продукция: набор закладок и расписание с правилами электробезопасности и блокнот.

Итоги конкурса объявят 15 мая. Награждение победителей пройдет с 22 по 31 мая. «

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и в группе ВКонтакте.

