Ижевск по итогам 2016 года получил на 40% меньше налога на землю

Об этом на коллегии инвестиционного развития Удмуртии рассказа председатель правительства региона Виктор Савельев.

Ижевск. Удмуртия. В 2016 году Ижевск получил земельного налога на 40 процентов меньше, чем в предыдущие годы. Об этом на коллегии инвестиционного развития Удмуртии рассказа председатель правительства региона Виктор Савельев.

По его словам, это в частности связано с оценкой кадастровой стоимости земель, так как её до 2017 года могли проводить коммерческие структуры.

«Появились коммерческие структуры, которым было дано право эту оценку делать. Безусловно предприимчивые наши бизнесмены и промышленные предприятия этим воспользовались и практически в два раза уронили кадастровую оценку по территории Удмуртской Республики. Недополучение налогов по прошлому году. Город Ижевск получил налог по земельному налогу и так далее на 40 процентов меньше», - сказал Савельев.

С этого года оценку кадастровой стоимости земельного участка могут проводить только государственные структуры.

«Мы такую структуру на базе БТИ (Бюро технической инвентаризации - прим. ред.) практически создали», - добавил председатель регионального правительства.

По его словам, первоочерёдными задачами этой структуры сделать оценку кадастровых земель промышленности, потом населенных пунктов и после участков в сельских районах.