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      Ижевск по итогам 2016 года получил на 40% меньше налога на землю

      14:20, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      14:20, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      229
      0
      #налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      229
      0

      Об этом на коллегии инвестиционного развития Удмуртии рассказа председатель правительства региона Виктор Савельев.

      Ижевск. Удмуртия. В 2016 году Ижевск получил земельного налога на 40 процентов меньше, чем в предыдущие годы. Об этом на коллегии инвестиционного развития Удмуртии рассказа председатель правительства региона Виктор Савельев.

      По его словам, это в частности связано с оценкой кадастровой стоимости земель, так как её до 2017 года могли проводить коммерческие структуры.

      «Появились коммерческие структуры, которым было дано право эту оценку делать. Безусловно предприимчивые наши бизнесмены и промышленные предприятия этим воспользовались и практически в два раза уронили кадастровую оценку по территории Удмуртской Республики. Недополучение налогов по прошлому году. Город Ижевск получил налог по земельному налогу и так далее на 40 процентов меньше», - сказал Савельев.

      С этого года оценку кадастровой стоимости земельного участка могут проводить только государственные структуры.

      «Мы такую структуру на базе БТИ (Бюро технической инвентаризации - прим. ред.) практически создали», - добавил председатель регионального правительства.

      По его словам, первоочерёдными задачами этой структуры сделать оценку кадастровых земель промышленности, потом населенных пунктов и после участков в сельских районах.

      14:20, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      229
      0
      #налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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