Минкультуры Удмуртии рассматривает варианты переезда фонда музея изобразительных искусств в другое помещение

Об этом сообщил министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев.

Ижевск. Удмуртия. Минкультуры Удмуртии рассматривает варианты переезда фонда республиканского музея изобразительных искусств в новое здание. Об этом на пресс-конференции во вторник, 21 марта, сообщил министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев.

«Разные варианты мы рассматриваем. В рамках оптимизации есть помещения, которые высвобождаются. Есть здания, которые бы могли занимать фонды Удмуртской Республики – от них отказывается наш Минздрав. Завтра представители поедут и посмотрят. Если есть возможность восстановить или комфортно въехать в эти здания, то мы будем идти по этому пути», - рассказал Соловьев.

Он отметил, что этот вопрос министерство не намерено оставлять на следующий год, так как здание музея действительно требует ремонта.

«…мы вчера с Виктором Савельевым (председатель правительства Удмуртии – прим. ред.) обсуждали вопрос. Это кричащая сегодня тема, которые мы не можем откладывать на другие годы», - сказал министр культуры и туризма.

Владимир Соловьев также отметил, что у него весть желание открыть общий фонд, в котором будут располагаться фонды национального музея, музея Калашникова и музея изобразительных искусств.

«Сегодня выставочных площадей катастрофически не хватает. Тема нас безусловно волнует. Есть несколько сценариев ее развития. В этом году уже Виктор Савельев выезжал на место (музея изобразительных искусств), потому что надо что-то делать. Здание тоже требует ремонта, и крыша там течет. Мы найдем возможность в этом году тему закрыть», - уточнил министр.

Он также привел в пример музей Ярославля, который находи возможности зарабатывать большую часть средств, проводя на своей территории концерты.

«В прошлом году я был в Ярославле, музей постарше нашего, брендовый. Сегодня музеи должны находить изюминки и современные методы работы. Меня радует, что в национальном музее выступала Благович, проводили мероприятие с отцами – пришло 300 человек. Вроде бы не музейные темы, но люди приходят. Такие формы работы должны быть. В Ярославле я спросил соотношение бюджета и внебюджета – выяснилось, что 20 процентов – бюджет, а остальные они зарабатывают сами за счет концертов», - сказал Владимир Соловьев.