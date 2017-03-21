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      Владимир Соловьев: в Ижевске недостаточно объектов культуры

      11:32, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      11:32, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      158
      0
      #культура\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      158
      0

      Об этом министр культуры Удмуртии заявил на пресс-конференции, которая прошла во вторник, 21 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев заявил о том, что в Ижевске на данный момент недостаточно объектов культуры. Об этом глава ведомства рассказал во время пресс-конференции, которая прошла во вторник, 21 марта, в правительстве региона.

      «Я убежден в том и у нас есть диалог с Юрием Тюриным, что сегодня объектов культуры на территории Ижевска недостаточно, прежде всего муниципального уровня. Понятно, что государственные учреждения располагаются географически на территории столицы, но это республиканские учреждения», - сказал Владимир Соловьев.

      Он также отметил, что передача бывшего здания кинотеатра «Аврора» в собственность города была не случайной.

      «Сейчас идет обсуждение, какие учреждения там можно сделать. Но тема актуальная, потому что развитие народного творчества, которое было в 90-е годы и в советское время, не находит отражения в сегодняшних реалиях», - сказал Соловьев.

      11:32, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      158
      0
      #культура\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
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