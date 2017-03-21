Владимир Соловьев: в Ижевске недостаточно объектов культуры

Об этом министр культуры Удмуртии заявил на пресс-конференции, которая прошла во вторник, 21 марта.

Ижевск. Удмуртия. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев заявил о том, что в Ижевске на данный момент недостаточно объектов культуры. Об этом глава ведомства рассказал во время пресс-конференции, которая прошла во вторник, 21 марта, в правительстве региона.

«Я убежден в том и у нас есть диалог с Юрием Тюриным, что сегодня объектов культуры на территории Ижевска недостаточно, прежде всего муниципального уровня. Понятно, что государственные учреждения располагаются географически на территории столицы, но это республиканские учреждения», - сказал Владимир Соловьев.

Он также отметил, что передача бывшего здания кинотеатра «Аврора» в собственность города была не случайной.

«Сейчас идет обсуждение, какие учреждения там можно сделать. Но тема актуальная, потому что развитие народного творчества, которое было в 90-е годы и в советское время, не находит отражения в сегодняшних реалиях», - сказал Соловьев.