УКС проведут испытание гидравлических сетей в Ижевске с повышенным давлением

Об этом журналистам в понедельник, 20 марта, рассказал директор предприятия Ярослав Балобанов.

Ижевск. Удмуртия. «Удмуртские коммунальные системы» проведут испытание гидравлических сетей Ижевска в межотопительный сезон с повышенным давлением. Об этом журналистам во время брифинга, который состоялся в понедельник, 20 марта, рассказал директор компании Ярослав Балобанов.

«Еще одно направление не менее важное. Здесь мы усилим наши старания. Это гидравлические испытания. У нас разработаная программа, согласно которой мы будем испытывать сети с большим давлением, нежели в прошлом году. Тогда мы держали отметки в 1,25 рабочего давления, сейчас будем выходить на 1,3. Для того, чтобы как много больше объектов проверить. Это небольшое, но нововведение, оно может сильно повлиять на общую картину», - рассказал Ярослав Балобанов.

Он также напомнил, что в этот период предстоит большая и напряженная работа.

«Мы не хотели бы снижать в этом году темпы по перекладке теплосетевого имущества. Перед нами стоит задача по комплексной замене более 37 км сетей. Эта работа большая и тяжелая, потому что мы ограничены коротким промежутком времени», - сказал управленец.

Он также отметил, что в этом году в программу техперевооружения попадают ЦТП. Комплексную реконструкцию выполнят на 12 объектах.

«В остальных 58 запланировали мероприятия по замене отдельных конструктивных элементов. Все эти моменты с коллегами из администрации мы обговорили», - сказал Балобанов.

Помимо этого, директор компании рассказа о строительстве новой сети в районе котельной Буммаш-Энерго. Ее длинна составит 1,2 км и будет построена за счет коммунальщиков, причем это никак, по словам Балобанова, не отразится на тарифах за «коммуналку».

«Это сеть будет являть собственность компании ПАО Т-Плюс. Она никак не повлияет на тарифы, потому что строиться за счет прибыли компании. Мы уже ведем переговоры с проектировщиками, уточняем нюансы. Закупочные процедуры в начальной стадии. В этом году мы строительство закончим. Вариантов у нас нет», - рассказал Ярослав Балобанов.