Мини-АЗС могут появиться вдоль магистральных улиц Ижевска

Сейчас в городе разрабатывают проекты планировки и межевания территории линейных объектов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вдоль магистральных улиц могут появиться мини-АЗС. Как сообщает пресс-служба администрации города, проектируются линейные объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В ходе публичных слушаний рассматривается возможность размещения на линейных объектах мини-АЗС. Проект «Строительство и эксплуатация сети блочных автоматических заправочных станций» в 2016 году обсуждался на инвестиционном совете и предварительно получил положительное заключение. Это не значит, что мини-АЗС будут размещены на территории линейных объектов, поскольку при их проектировании необходимо безусловное соблюдение требований Ростехнадзора, санитарных правил и норм, пожарных разрывов и так далее» - сказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

Также проект предусматривает установку знаков, светофорных объектов, пешеходных переходов, парковочных мест. Они могут появиться вдоль магистральных улиц - Удмуртской, Пушкинской, Кирова, Союзной, Молодежной, Клубной и других.