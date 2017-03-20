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      Мини-АЗС могут появиться вдоль магистральных улиц Ижевска

      08:00, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      234
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: arzik2
      234
      0

      Сейчас в городе разрабатывают проекты планировки и межевания территории линейных объектов.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вдоль магистральных улиц могут появиться мини-АЗС. Как сообщает пресс-служба администрации города, проектируются линейные объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.

      «В ходе публичных слушаний рассматривается возможность размещения на линейных объектах мини-АЗС. Проект «Строительство и эксплуатация сети блочных автоматических заправочных станций» в 2016 году обсуждался на инвестиционном совете и предварительно получил положительное заключение. Это не значит, что мини-АЗС будут размещены на территории линейных объектов, поскольку при их проектировании необходимо безусловное соблюдение требований Ростехнадзора, санитарных правил и норм, пожарных разрывов и так далее» - сказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

      Также проект предусматривает установку знаков, светофорных объектов, пешеходных переходов, парковочных мест. Они могут появиться вдоль магистральных улиц - Удмуртской, Пушкинской, Кирова, Союзной, Молодежной, Клубной и других. 

      08:00, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      234
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
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