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      Ямочный ремонт дорог в Глазове начнется 20 марта

      16:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      16:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      146
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт
      Фото: arzik2
      146
      0

      Коммунальные службы будут работать на самых опасных участках.

      Глазов. Удмуртия. В Глазове начнется ямочный ремонт дорог. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы стартуют в понедельник, 20 марта.

      При ремонте ям будут использовать битум и асфальтную крошку. Дорожники устранят самые опасные для автомобилистов участки.

      Также с 1 апреля запустят производство горячего асфальта, с этого времени дороги будут ремонтироваться «картами».

      Отметим, что в этом году республика планирует выделить на ремонт глазовских дорог около 42 млн рублей.

      В предварительных планах: ремонт улицы Толстого (от Карла Маркса до Свободы), Южная кольцевая развязка, улица Пряженникова (от Советской до Глинки), улица Энгельса (от Революции до Луначарского), улица Сибирская (от улицы Пехтина до железнодорожного переезда), улица Сулимова (Привокзальная площадь, а также участок от улицы Интернациональной до улицы Революции). 

      16:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      146
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт
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