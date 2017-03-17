Власти Ижевска проведут газ к 600 участкам многодетных семей

На это потребуется порядка 20 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Свыше 20 млн рублей требуется на газификацию населенных пунктов Люлли и Медведево, где многодетным семьям выделено более 600 земельных участков. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

«Более 600 земельных участков было выделено многодетным в микрорайонах Люлли и Медведево, все это началось в 2012 году, и уже тогда поднимался вопрос, что необходимо там строить и дороги, и сети газоснабжения. Мы ежегодно заявлялись во все программы, чтобы привлечь финансирование, и только в 2016 году смогли найти деньги», - рассказал Нестеренко.

Власти города надеються, что проектирование системы газоснабжения микрорайонов завершится этим летом.

«Я бы хотел начать строительство в 2018 году», - отметил замглавы администрации города.

Также Владимир Нестеренко добавил, что в 2016 году построили основные подъездные пути в Люлли – 1 км, которая обошлась в 10 млн рублей, и Медведево – 600 м.

Напомним, что в 2016 году 2 тыс. многодетных семей в Удмуртии получили бесплатные земельные участки.