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      Власти Ижевска проведут газ к 600 участкам многодетных семей

      15:15, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      15:15, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      171
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      171
      0

      На это потребуется порядка 20 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Свыше 20 млн рублей требуется на газификацию населенных пунктов Люлли и Медведево, где многодетным семьям выделено более 600 земельных участков. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

      «Более 600 земельных участков было выделено многодетным в микрорайонах Люлли и Медведево, все это началось в 2012 году, и уже тогда поднимался вопрос, что необходимо там строить и дороги, и сети газоснабжения. Мы ежегодно заявлялись во все программы, чтобы привлечь финансирование, и только в 2016 году смогли найти деньги», - рассказал Нестеренко.

      Власти города надеються, что проектирование системы газоснабжения микрорайонов завершится этим летом.

      «Я бы хотел начать строительство в 2018 году», - отметил замглавы администрации города.

      Также Владимир Нестеренко добавил, что в 2016 году построили основные подъездные пути в Люлли – 1 км, которая обошлась в 10 млн рублей, и Медведево – 600 м.

      Напомним, что в 2016 году 2 тыс. многодетных семей в Удмуртии получили бесплатные земельные участки. 

      15:15, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      171
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия
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