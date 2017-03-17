Замглавы администрации Ижевска по ЖКХ: количество поврежденных сетей водоснабжения не стало больше

Об этом Сергей Задорожный рассказал журналистам на пресс-конференции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в этом году не увеличилось количество повреждений и порывов сетей водоснабжения. Как рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный, по сравнению с прошлом годом их стало меньше.

«Даже повреждения, связанные с выходом на поверхность, их с начала года было меньше, чем год назад. Просто было несколько таких знаковых, которые с помощью социальных сетей разместили, пропиарили на центральное телевидение и создалось впечатление, что рост. Роста нет», - сказал Задорожный.

Также, по его словам, МУП «Ижводоканал» сохраняет стабильность, несмотря на то, что сегодня тарифы на воду не позволяют содержать оборудование в надлежащем состоянии.

При этом, Задорожный отметил, что администрация города против заключения концессионного соглашения с «Ижводоканалом».

«Рубль, вложенный напрямую, он гораздо более эффективно буде вложен, чем через концессию», - сказал замглавы администрации Ижевска по ЖКХ.

Отметим, что министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин также рассказал о том, что на данный момент коммунальщики не рассматривают вопрос о сдаче МУП «Ижводоканал» в концессию.

Также напомним, что с 1 июля 2017 года ожидается повышение тарифов на воду.