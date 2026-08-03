Ижевск. Удмуртия. В 2026 году, по сравнению с приёмной кампанией 2025 года, количество абитуриентов ИжГТУ возросло на 23%. Об этом сообщает пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

Приём документов на бюджетные места направлений бакалавриата и специалитета завершился 25 июля. 2877 выпускников школ и техникумов подали в ИжГТУ 13 575 заявлений. Отмечается, что в 2025 году заявления подал 2341 абитуриент.

54 абитуриента поступают в рамках особой квоты, это дети-сироты и дети-инвалиды, а 162 человека — это дети участников СВО. Выросло количество целевиков, если в 2025 году их было 108, то сейчас — 131.

Самый высокий конкурс оказался по направлению «Экономика», где на одно бюджетное место претендуют 32 человека. Второе место занимает «Лингвистика» — 27 человек на бюджетное место, на одно место на направлении «Прикладная математика и информатика» претендуют 10 человек, на «Нефтегазовое дело» — 7 абитуриентов.

Отмечается, что в ИжГТУ пришло 11 стобалльников. Шесть человек набрали высшие баллы за ЕГЭ по физике, три абитуриента — по математике и по одному — по русскому языку и по литературе.

До 5 августа абитуриенты, которые поступают в вуз по общему конкурсу, должны успеть подать согласие на зачисление. Тех, кто успеет это сделать, зачислят в университет 7 августа.

Напомним, что в УдГУ в 2026 году число абитуриентов-бюджетников увеличилось на 6%. Самыми популярными стали программы с математическим уклоном, а самый высокий конкурс зафиксирован на направлении «Юриспруденция» — 312 человек на место.