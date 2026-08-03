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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Число абитуриентов-бюджетников в УдГУ увеличилось на 6% в 2026 году

13:25, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Число абитуриентов-бюджетников в УдГУ увеличилось на 6% в 2026 году
13:25, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Удмуртия\n#УдГУ
Источник фото: ИА "Сусанин"
66
0

В топе — программы с математическим уклоном.

Ижевск. Удмуртия. Число абитуриентов по бюджетным программам бакалавриата и специалитета в УдГУ увеличилось на 6 % при сравнении приёмных кампаний 2025 и 2026 годов — с 3,7 до 4 тыс. будущих студентов. Как «Сусанину» сообщила и. о. ректора вуза Анна Овчинникова, заявлений при этом было подано на 15% больше — 15,2 тыс.

Самыми популярными стали программы с математическим уклоном — в топе по количеству поданных заявлений стали программы «Нефтегазовое дело», «Прикладная информатика», «Экономика» и «Информационная безопасность».

Самый высокий конкурс зафиксирован на «Юриспруденции» — 312 человек на место. Также он высок по направлениям «Реклама и связи с общественностью» и «Экономика» — 172 и 127 человек на место.

Напомним, ранее руководитель УдГУ рассказала о новых бюджетных местах в вузе. также она попросила помочь выбрать обновлённую миссию Удмуртского госуниверситета.

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13:25, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Удмуртия\n#УдГУ