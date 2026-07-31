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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Второй выпуск солдат запаса состоялся в Военно-учебном центре ИжГТУ

17:50, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Второй выпуск солдат запаса состоялся в Военно-учебном центре ИжГТУ
17:50, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#обучение
Источник фото: ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
35
0

Дипломы получили 99 студентов.

Ижевск. Удмуртия. В Военно-учебном центре ИжГТУ в Ижевске выпустились почти 100 курсантов. Об этом сообщается в соцсетях университета.

31 июля курсантам вручили документы об окончании Военного учебного центра ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Свидетельства о завершении обучения по программе военной подготовки солдат запаса получили три взвода, состоящие из 99 человек.

В июле они прошли военные сборы в Челябинской области, где приняли воинскую Присягу. Командир войсковой части, где проходили учебные сборы, подполковник Денис Новофилов высоко оценил подготовку ижевских студентов. Он заявил, что выпускающиеся курсанты были более работоспособные и управляемые, чем воспитанники первого набора. Также они выполнили больший объем работ.

«Позади непростые вступительные испытания, полтора года учебы и военно-полевые сборы — долгий и интересный путь. Впереди вас ждет другой путь — трудовой, а возможно, и воинский, что значит служение России. Помните: вы выпускники Военного учебного центра ИжГТУ имени великого конструктора-оружейника и большого патриота нашей страны Михаила Тимофеевича Калашникова. Будьте достойны его имени, будьте патриотами, служите России», — напутствовал курсантов и. о. проректора по молодежной политике Дмитрий Мельниченко.

В результате 99 выпускников Военного учебного центра ИжГТУ пополнили ряды военнообученного резерва России.

Напомним, что выпуск первого набора курсантов состоялся в августе 2025 года. 

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17:50, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#обучение