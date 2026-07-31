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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Школы и детсады Завьяловского района признали готовыми к учебному году

14:35, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Школы и детсады Завьяловского района признали готовыми к учебному году
14:35, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
71
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#детские сады\n#проверка школы
Источник фото: администрация Завьяловского района
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0

Приёмку прошли 72 образовательных учреждения.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе завершилась проверка образовательных учреждений перед началом учебного года. Об этом сообщает администрация района.

Приёмка проходила в 72 учреждениях. В состав комиссии вошли представители районного Управления образования и полиции.

Специалисты проверили соблюдение санитарных требований, антитеррористическую защищённость, организацию питания и состояние материально-технической базы.

По итогам проверки образовательные учреждения Завьяловского района признали готовыми к началу нового учебного года.

Напомним, 28 июля в Ижевске стартовала проверка готовности школ к новому учебному году. Ранее в столице республики приняли все детские сады, спортшколы, молодёжные центры и школы искусств.

 

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14:35, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
71
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#детские сады\n#проверка школы