Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе завершилась проверка образовательных учреждений перед началом учебного года. Об этом сообщает администрация района.

Приёмка проходила в 72 учреждениях. В состав комиссии вошли представители районного Управления образования и полиции.

Специалисты проверили соблюдение санитарных требований, антитеррористическую защищённость, организацию питания и состояние материально-технической базы.

По итогам проверки образовательные учреждения Завьяловского района признали готовыми к началу нового учебного года.

Напомним, 28 июля в Ижевске стартовала проверка готовности школ к новому учебному году. Ранее в столице республики приняли все детские сады, спортшколы, молодёжные центры и школы искусств.