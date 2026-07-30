Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный аграрный университет (УдГАУ) провёл 13 обучающих мастер-классов по профессиям АПК для школьников в рамках фестиваля «АгроПРО-2026». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в Завьяловском районе республики мероприятие объединило более 7 000 гостей и участников из Удмуртии, Пермского края, Кировской области, Татарстана, Башкортостана и Чувашии. Фестиваль развернулся на площади в 30 гектаров.

Особое внимание на фестивале было уделено профориентации. На мастер-классах от преподавателей УдГАУ для школьников приняли участие более 600 ребят, а также студенты колледжей и вузов. На выставочной площадке университета гостей знакомили с образовательным проектом «Молочный пояс».

А благодаря стратегическому партнёру вуза — агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» — все желающие смогли совершить виртуальное путешествие по ключевым предприятиям региона: Кезскому сырзаводу, предприятию «Ижмолоко» и Сарапульскому мясокомбинату.

Такой формат позволил буквально «заглянуть за кулисы» производства и увидеть, как создаются привычные продукты и любимые бренды. Ректор УдГАУ Андрей Брацихин подчеркнул важность ранней профориентации.

«Задача УдГАУ как единственного отраслевого вуза региона — рассказать о многообразии профессий в АПК, их значимости для благополучия каждого жителя нашей республики и страны в целом. Вместе с нашими бизнес‑партнёрами мы стремимся зародить интерес к отрасли и вовлечь в неё как можно больше школьников Удмуртии. Не менее важно, чтобы родители становились нашими союзниками и помогали детям в профессиональном самоопределении», — подчеркнул ректор вуза.

Отметим, что отдельные тематические станции раскрывали разные стороны аграрной сферы: от экономики и растениеводства до животноводства, лесного дела, флористики и даже микромира живой клетки.

Юные посетители не просто слушали — они активно включались в процесс: выполняли задания от специалистов, пробовали себя в разных областях и узнавали, какие навыки нужны в каждой профессии. Особую радость ребятам приносили творческие моменты: каждый мог забрать с собой памятный сувенир, сделанный своими руками. Например, букет из сухоцветов или поделку из природных материалов.