Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

УдГАУ продемонстрировал молодёжи современные аграрные профессии

17:00, 30 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
УдГАУ продемонстрировал молодёжи современные аграрные профессии
17:00, 30 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#АПК\n#УдГАУ
Источник фото: Удмуртский ГАУ
53
0

Фестиваль «АгроПРО‑2026» собрал более 7 000 гостей и участников.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный аграрный университет (УдГАУ) провёл 13 обучающих мастер-классов по профессиям АПК для школьников в рамках фестиваля «АгроПРО-2026». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в Завьяловском районе республики мероприятие объединило более 7 000 гостей и участников из Удмуртии, Пермского края, Кировской области, Татарстана, Башкортостана и Чувашии. Фестиваль развернулся на площади в 30 гектаров.

Особое внимание на фестивале было уделено профориентации. На мастер-классах от преподавателей УдГАУ для школьников приняли участие более 600 ребят, а также студенты колледжей и вузов. На выставочной площадке университета гостей знакомили с образовательным проектом «Молочный пояс».

А благодаря стратегическому партнёру вуза — агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» — все желающие смогли совершить виртуальное путешествие по ключевым предприятиям региона: Кезскому сырзаводу, предприятию «Ижмолоко» и Сарапульскому мясокомбинату.

Такой формат позволил буквально «заглянуть за кулисы» производства и увидеть, как создаются привычные продукты и любимые бренды. Ректор УдГАУ Андрей Брацихин подчеркнул важность ранней профориентации.

«Задача УдГАУ как единственного отраслевого вуза региона — рассказать о многообразии профессий в АПК, их значимости для благополучия каждого жителя нашей республики и страны в целом. Вместе с нашими бизнес‑партнёрами мы стремимся зародить интерес к отрасли и вовлечь в неё как можно больше школьников Удмуртии. Не менее важно, чтобы родители становились нашими союзниками и помогали детям в профессиональном самоопределении», — подчеркнул ректор вуза.

Отметим, что отдельные тематические станции раскрывали разные стороны аграрной сферы: от экономики и растениеводства до животноводства, лесного дела, флористики и даже микромира живой клетки.

Юные посетители не просто слушали — они активно включались в процесс: выполняли задания от специалистов, пробовали себя в разных областях и узнавали, какие навыки нужны в каждой профессии. Особую радость ребятам приносили творческие моменты: каждый мог забрать с собой памятный сувенир, сделанный своими руками. Например, букет из сухоцветов или поделку из природных материалов.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:00, 30 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#АПК\n#УдГАУ